Eli Iserbyt pakt de overwinning in Koksijde

Eli Iserbyt van Pauwels Sauzen-Bingoal heeft in Koksijde de wereldbeker veldrijden gewonnen.

In de voorlaatste ronde van de Duinencross in Koksijde wist Iserbyt weg te rijden van Quinten Hermans, Laurens Sweeck, Toon Aerts en Lars van der Haar.

Na zijn zege in Merksplas was Iserbyt nu ook de beste in Koksijde. Sweeck werd tweede op enkele seconden, Toon Aerts derde.

Iserbyt won dit seizoen de wereldbekers in Waterloo, Iowa City en Overijse en blijft daardoor mooi aan de leiding in de tussenstand. Volgende week wordt in het Franse Besançon gecrosst.