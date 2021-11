Geen verrassingen in Estland: renner van Intermarché-Wanty-Gobert verkozen tot wielrenner van het jaar

Rein Taaramäe kan terugkijken op een goed wielerjaar. De renner uit Estland won onder meer een rit in de Vuelta en hij was ook even te zien in de rode leiderstrui. Daardoor heeft Taaramäe een prijs in eigen land binnengehaald.

De renner van Intermarché-Wanty-Gobert is namelijk verkozen tot renner van het jaar in Estland. Intermarché-Wanty-Gobert maakte het nieuws bekend op Twitter. Een mooi eerbetoon voor de 34-jarige renner.

Congratulations to Rein Taaramäe, cyclist of the year in Estonia! 👏



A remarkable 2021 season where he made history for IWG ⤵️



🔴 1st rider to wear the leader's jersey on a Grand Tour

🏆 1st rider to win a stage of the @lavuelta

🇪🇪 1st rider to become national TT champion pic.twitter.com/ZhhsalM9bs