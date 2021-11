Iljo Keisse rijdt volgend seizoen zijn laatste Zesdaagse van Gent: "Ik heb de voorbije week meer met tranen gereden dan met een glimlach op mijn gezicht"

Iljo Keisse is ondertussen al 38 jaar oud, waardoor hij aan zijn laatste seizoenen als renner bezig is. Volgend seizoen zal onze landgenoot voor een laatste keer in de Zesdaagse van Gent te zien zijn.

En daar had hij het zondagavond na de Zesdaagse het bijzonder moeilijk mee. Zo kwamen de emoties naar boven bij onze landgenoot. "Ik weet nu al dat het ongelofelijk moeilijk gaat worden", aldus Keisse in een interview bij Sporza. "Ik heb de voorbije week meer met tranen gereden dan met een glimlach op mijn gezicht. Hoe ouder ik word, hoe emotioneler ik ook aan het worden ben", legde de renner van Deceuninck-Quick-Step uit.