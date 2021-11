Belgische selectie voor wereldbekerwedstrijd Besançon is bekend: Quinten Hermans is niet van de partij

Komend weekend staat in Besançon, Frankrijk, een nieuwe wereldbekerwedstrijd op het programma in het veldrijden. U zal daar echter niet naar Quinten Hermans moeten zoeken. Onze landgenoot is namelijk niet van de partij.

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft de Belgische selectie bekendgemaakt voor de wereldbekerwedstrijd in Besançon, Frankrijk. Wie niet van de partij is, is Quinten Hermans. Hij staat echter wel vierde in het klassement.

De Belgische selectie bij de mannen bestaat uit Jens Adams, Toon Aerts, Vincent Baestaens, Eli Iserbyt, Lander Loockx, Tom Meeusen, Jente Michels, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout en Emiel Verstrynge.