Ganna keek niet naar aanval op het werelduurrecord van Campenaerts: "Vroeg of laat zal ik het ook proberen"

De aanval van Dowsett op het werelduurrecord van Campenaerts was niet succesvol. Filippo Ganna is een renner die ook al eens in verband gebracht wordt met een werelduurrecordpoging en van wie velen denken dat hij wel in staat is om het record te verbreken.

Terwijl het werelduurrecord van Campenaerts op het spel stond, besloot Ganna zich al te ontspannen. Hij ging tien dagen de batterijen opladen op de Malediven en was ook in Dubai om mee te doen aan het criterium van de Ronde van Italië. Heeft hij dan live naar de werelduurrecordpoging van Dowsett gekeken? "Neen, door het tijdsverschil ging dat niet", vertelt Ganna aan Tuttobiciweb. "De volgende ochtend las ik dat zijn benen hem twee ronden in de steek gelaten hebben, maar hij blijft een kampioen die ik bewonder. Hij reed heel snel en stuurde ook een mooie boodschap de wereld in: iedereen kan de sport benaderen, ook op competitief niveau." ZEENIVEAU Blijft natuurlijk wel de vraag wat de plannen van Ganna juist zijn met het oog op een ventueel werelduurrecord. "Vroeg of laat zal ik het ook proberen, maar dan op zeeniveau."