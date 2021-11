Nieuwkomer bij Jumbo-Visma bundelt krachten met Van Aert: "Door met de besten te koersen dat je beter kan worden"

Wout van Aert zal volgend jaar bij Jumbo-Visma omringd worden door een nieuwkomer die zich ook wel moet kunnen smijten in het klassieke werk: Christophe Laporte. De Fransman, die zesde werd in Parijs-Roubaix, komt over van Cofidis.

De twee zullen volgend jaar dus ploegmaats zijn. Bij Velo-Club laat Laporte weten hoe hij daar tegenaan kijkt. "Het is door samen met de besten te koersen dat je beter kan worden. Ik hoop om de stap te zetten zodat ik een grote koers kan winnen, zoals hij nu ook zeges in grote koersen ambieert." VAN AERT KOPMAN NUMMER 1 Tegelijkertijd beseft Laporte uiteraard ook wel welke status Van Aert reeds heeft in het wielrennen. "Koersen aan de zijde van Wout van Aert betekent ook dat de poort sluit voor mij persoonlijk in bepaalde wedstrijden waar hij kopman nummer één zal zijn. Maar klassiekers blijven open wedstrijden, koersen waarin veel beweegt." Ook in de ploeg van Van Aert moet Laporte dus wel zijn ding kunnen doen. "Er zullen zeker kansen komen om te grijpen", aldus de man die dit jaar de GP de Wallonie won.