Paralympiërs krijgen voortaan dezelfde premie dan olympiërs als Wout van Aert

Een maatregel uit politieke hoek die opkomt voor atleten met een beperking. Paralympiërs of olympiërs, bij de volgende Spelen krijgen ze een even grote premie. Dat heeft staatssecretaris Samy Mahdi (CD&V) aangekondigd bij de voorstelling van zijn beleidsnota.

Mahdi is belast met de Nationale Loterij en die keerde na de Olympische Spelen een totaal bedrag van 664 000 euro uit aan paralympiërs en coaches. De bedoeling is om in de toekomst ook eenzelfde bedrag vrij te kunnen maken voor de Pralympische Spelen.

REGELING GELDT VANAF SPELEN VAN 2024

De Nationale Loterij zal de gelijkschakeling van de premies concreet uitwerken in de loop van 2022 met het BOIC en het Paralympisch Comité. Indien een akkoord bereikt kan worden, gaat de regeling in vanaf de Olympische Spelen van Parijs van 2024.

De Nationale Loterij zal ook onderzoeken of ze de bijdragen voor de Spelen van 2020 nog kan gelijkschakelen. Op de Olympische Spelen in Tokio waren de Red Lions (goud), Nina Derwael (goud) en Wout van Aert ( zilver) de Belgische blikvangers. Op de Paralympische Spelen veroverde België liefst vijftien medailles, waarvan vier gouden.