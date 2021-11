Van Aert, Van der Poel en Evenepoel krijgen lof van Franse ex-renner: "De gezichten van de koers"

Genieten doen we volop, van de manier waarop Van Aert, Evenepoel en Van der Poel het wielrennen kleur geven. Zet daar nog Alaphilippe en Pogačar bij en je hebt de vijf grote smaakmakers. Ook Cyrille Guimard stelt vast hoe zij het wielrennen veranderd hebben.

Guimard was prof van 1968 tot 1976 en laat zich bij Cyclism'Actu uit over Alaphilippe, Pogačar, Van Aert en Van der Poel. "Het zijn renners met een grote persoonlijkheid, veel charisma en een bovengemiddeld potentieel. Deze renners, en je kan er Evenepoel nog aan toevoegen, zijn de gezichten van de koers. Er zijn geen taboe's meer."

© photonews

Kortom: niets is onmogelijk en dat maakt de koers enkel attractiever. "Alaphilippe, Van Aert, Van der Poel en Pogačar, dat zijn renners die de codes kraken. Ze leggen een bom onder alles wat normaal is. Dat is belangrijk en ik hoop dat we een offensief wielrennen blijven zien."

Pogačar was dit seizoen misschien de strafste van allemaal. Guimard haalt een voorbeeld aan. "In de Bretagne Classic volgde Pogačar de aanval van ver van Cosnefroy en Alaphilippe. Een Froome of Armstrong zouden dan niet gevolgd hebben, ze zouden zelfs niet aan die wedstrijd deelnemen. In de grote koersen laat Pogačar het zelden liggen."