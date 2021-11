Training en stages op Spaanse bodem moeten Filippo Ganna klaarstomen voor klassiekers en Giro/Tour

Filippo Ganna gaat stilaan aan zijn trainingen voor volgend seizoen beginnen. Met ook de klassiekers in zijn achterhoofd en uiteraard hopen ook Giro en Tour hem op de deelnemerslijst te zien staan. Het voorbereidende werk moet in Spanje gebeuren.

La Gazzetto dello Sport weet dat Ganna samen met verschillende landgenoten uit de Italiaanse nationale ploeg donderdag naar Gran Canaria reist om een versnelling hoger te schakelen in het trainingsschema. Hij vervoegt zijn ploegmaats van Ineos op 7 december voor een tiendaagse stage in Mallorca.

Dat is niet de enige stage die op het programma staat. Er volgt ook nog een trainingskamp in Calpe, vooraleer Ganna in 2020 aan het koersen gaat. De Ronde van San Juan is zijn eerste wedstrijd. Hierna zal de wereldkampioen tijdrijden meedoen aan de UAE Tour.

GIRO OF TOUR... OF GIRO EN TOUR

In deze wedstrijden moet de basis gelegd worden om later ook enkele goede klassiekers te rijden. Nadien gaat de aandacht naar de grote ronden: zowel de Giro als de Tour begint met een tijdrit. Het is nog niet zeker of Ineos Ganna één van deze grote ronden laat rijden of hij in allebei aan de start komt.