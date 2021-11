Dit zijn onze favorieten voor de X²0-trofee in Kortrijk

De Caps Urban Cross in Kortrijk staat dit weekend op het programma. En daarin gaan we op zoek naar een derde winnaar.

De erelijst van de Caps Urban Cross is tot op heden nog heel erg klein, want het is pas de derde keer dat er een cross op het programma staat.

Het gaat over een echte stadscross en we gaan op zoek naar een opvolger voor Eli Iserbyt en Mathieu van der Poel.

Iserbyt favoriet

In Kortrijk wordt het een spannende cross ongetwijfeld op een parcours dat Eli Iserbyt mogelijk beter ligt dan die andere favoriet Aerts.

Zonder van der Poel, Pidcock en Van Aert ligt het ook opnieuw in de lijn der verwachtingen dat ook de andere kleppers uit de gekende hoeken zullen komen.

Onze sterren:

**** Eli Iserbyt

*** Toon Aerts - Lars van der Haar

** Michael Vanthourenhout - Laurens Sweeck - Corné Van Kessel

* Vincent Baestaens - Toon Vandenbosch - Jens Adams - David van der Poel