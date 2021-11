Aerts ging meteen na de cross voor teamgenoot supporteren en bespreekt ook apart moment: "Een F1-incident"

Aandoenlijk was het, hoe Toon Aerts pas zijn eigen cross had afgewerkt of hij ging al supporteren voor ploegmaat Pim Ronhaar, die derde werd in Besançon. En dan was er nog dat moment waarbij Aerts zijn voet zette waarbij Iserbyt eraan kwam. Genoeg stof om over na te kaarten.

"Ik ben tevreden over mijn koers. Ik heb geprobeerd om mijn eigen tempo te rijden. In de eerste veertig minuten paste het het best om het tempo niet te laten stilvallen, maar om weg te geraken was het echt wel diep gaan. Op die strook bergop was het superlastig. Er waren een paar plekken waar ik dacht beter te zijn. Toen ik probeerde weg te rijden in de voorlaatste ronde, ging ik all-in", verklaarde Aerts voor de UCI-microfoon.

JONGE LEEUW ALS DERDE

"Ik heb geprobeerd om Eli onder druk te zetten, maar dan was er dat valpartijtje." Aerts kon dus wel leven met die tweede plek en ging meteen Pim Ronhaar aanmoedigen, die Michael Vanthourenhout klopte om de derde plaats. "Als er dan een jonge leeuw is, een toffe gast die pas in de ploeg gekomen is, die op het podium kan eindigen, dan zijn we met de ploeg op goede weg richting de kerstperiode."

Toch even terug naar dat valpartijtje: Aerts leek nog snel zijn voet te zetten om Iserbyt de doorgang te belette, hoewel dat niet lukte. "Het was superglad. Ik probeerde recht te krabbelen en wat volgde was een Formule 1-incident", lacht Aerts.

PARCOURS EEN BLIJVER

"Ik kwam nog vrij dicht op Eli, maar het was niet meer mogelijk om helemaal terug te komen." Ook Iserbyt maakte nog een schuiver, maar dat zorgde niet voor vernieuwde hoop bij Aerts. "Ik dacht dat de wedstrijd er op zat. Het was al moeilijk genoeg om me te concentreren op alle hellinkjes. Ik denk dat we een mooie strijd geleverd hebben. Hopelijk is dit parcours een blijver en kan ik hier ook eens komen winnen."