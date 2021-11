Iserbyt kon ondanks het beukwerk van Aerts het nog in zijn voordeel doen keren: "Het publiek was fenomenaal"

Wat een cross, wat een overwinning ook voor Eli Iserbyt. Toon Aerts maakte het hem nochtans zo moeilijk mogelijk. Iserbyt kon een kloof achterstand nog ombuigen in een voorsprong en had zo toch maar mooi opnieuw een zege in de Wereldbeker te pakken.

Aerts nam in het grootste deel van de wedstrijd het commando, maar dat mocht ook van Iserbyt. "Ik wist dat het op einde nog een heel lastige wedstrijd ging zijn. Ik liet Toon zijn ding doen. We hebben een andere tactiek van rijden. Hij rijdt liefst één tempo, ik moet het meer van de snokken hebben. Als hij mij er niet afrijdt, wordt hij nerveus. Meestal kraakt hij op het einde, maar nu had hij een goede dag en ik ook. Het was hard tegen hard."

VEEL RISICO IN ACHTERVOLGING

In de voorlaatste ronde zag het er even benard uit voor Iserbyt. "Bij zijn demarrage moest ik wel even plooien. Ik nam redelijk veel risico om terug te keren en hij maakte foutje." En daarna zette hij warempel nog zijn voet om Iserbyt te proberen tegen te houden. "Hij zag mij komen en heeft dan nog alles er voor gesmeten. Ik heb schoon over zijn been gereden", kon de man van Pauwels Sauzen-Bingoal wel lachen met dat momentje.

Ook de slotronde bood nog heel wat. Op een oplopend stuk ging Iserbyt plots naar beneden in plaats van naar boven. "Toen ik terug naar beneden schoof, was ik even onzeker, maar ik had blijkbaar nog een heel mooie voorsprong. Toen ik boven kwam, wist ik dat het bijna binnen was." De winnaar heeft echt wel genoten van die cross in Besançon. "Het publiek was fenomenaal, het was fijn om in Frankrijk te zijn."