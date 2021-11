Net als bij de heren ook bij de dames twee belangrijke afwezigen in Wereldbekermanche in Besançon

Een dag na Kortrijk wordt er voor de Wereldbeker volop gecrosst in Besançon. Twee dames met een behoorlijke staat van dienst zullen er in Frankrijk echter niet bij zijn. Ceylin del Carmen Alvarado en Yara Kastelijn passen voor Besançon.

Alvarado maakte oorspronkelijk wel deel uit van de Nederlandse selectie voor deze Wereldbekercross. Alpecin-Fenix kondigde echter aan dat Alvarado niet zal afzakken naar Besançon en het dus dit weekend met één deelname aan een cross doet. Alvarado werd tweede in Kortrijk.

Ook geen Yara Kastelijn op de startlijst zondagmiddag. Zij knalde in Kortrijk tegen de dranghekken aan. "Ik voelde onmiddellijk pijn aan mijn hand en pols. Na lang wachten in het ziekenhuis kreeg ik 'goed nieuws': geen breuken vastgesteld! Maar ze hebben mij wel een gips aangedaan die mijn hand en pols moet laten rusten, zodat de zwelling kan stoppen. Ik kan dus niet starten in de Wereldbekercross", schrijft Kastelijn op Instagram.

Eerder was ook al bekend dat bij de mannen er eveneens twee belangrijke afwezigen zouden zijn in Besançon. Quinten Hermans en Lars van der Haar, beiden dit seizoen al winnaar van een Wereldbekerwedstrijd, gaan niet van start.