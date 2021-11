20-jarige Pim Ronhaar scoort podium in Wereldbeker bij elite na duel met Vanthourenhout: "Supergaaf, echt ongelooflijk"

Een podium bij de elite, uiteraard betekent dat ongelooflijk veel voor Pim Ronhaar. Vanthourenhout en hij streden in Besançon voor de derde en laatste podiumplek. Dat leverde een spannend duel op, dat Ronhaar in de laatste ronde in zijn voordeel beslechtte.

"Ik had niet verwacht dat ik op het podium zou staan, het is echt ongelooflijk", reageerde Ronhaar spontaan voor de UCI-microfoon. "We hadden als doel om dit seizoen nog in een iets kleiner crossje podium te rijden, ik had niet gedacht dat het in een Wereldbeker zou lukken. Dit is supergaaf. Dit is een voor jongens met een grote motor en die heb ik wel. Ik hou van stoempen, lang één stevig tempo rijden. Daarom ben ik derde geworden."

Voor die derde plaats moest hij dus wel een ervaren renner als Michael Vanthourenhout kloppen. Met wie hij voor zijn overstap naar Trek Baloise nog in dezelfde ploeg zat. "Ik ken Michael van vorig seizoen, maar had nog nooit in zijn buurt gereden tijdens een wedstrijd. Het was de eerste keer een soort van duel tussen ons."

MODDERCROSS MET HOOGTEMETERS

Ronhaar zag dat zijn aanpak werkte. "Van aan de finish heb ik in de laatste ronde direct gas gegeven. Ik kreeg tien-twintig meter en hij heeft die gelukkig niet meer dichtgekregen." Zo'n parcours als in Besançon bevalt hem dus wel? "Ik hou gewoon van crossspecifieke parcoursen: een zandcross, moddercross of klimcross. Hier was het een moddercross, met ook redelijk wat hoogtemeters in."

Wat mag het vervolg van het seizoen nog brengen voor Pim Ronhaar? "Het WK wordt een groot doel, maar da's weer een andere dag. Ik hop deze vorm te kunnen doortrekken en dan zien we wel."