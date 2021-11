Jonge Deen kan terugblikken op uitstekend debuutjaar bij Lotto Soudal met twee zeges in de WorldTour: "Het was echt een ongelooflijk seizoen"

Andreas Kron reed het voorbije jaar zijn eerste seizoen in de WorldTour bij Lotto Soudal, maar de 23-jarige Deen was meteen goed voor twee ritzeges. Zo won hij in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Zwitserland.

"Natuurlijk ben ik heel blij en trots op mijn seizoen 2021 en hoe ik heb gepresteerd in mijn eerste jaar op WorldTour-niveau. Met twee ritzeges in mijn zak, één in de Volta a Catalunya en één in de Ronde van Zwitserland, was het echt een ongelooflijk seizoen", legde Kron uit op de website van Lotto Soudal.

"Meteen winnen op WorldTour-niveau is iets waar ik alleen maar van kon dromen. Aan het begin van het seizoen hoopte ik te winnen in bijvoorbeeld de Ronde van Luxemburg, zoals ik vorig jaar deed. Twee overwinningen boeken op WorldTour-niveau had ik totaal niet verwacht", vertelde Kron.

Kron heeft het naar zijn zin bij Lotto Soudal. "ik hou van de sfeer in de ploeg en het is een leuke groep renners van wie ik veel kan leren. Voornamelijk van jongens als Tim Wellens en Philippe Gilbert, die hetzelfde type renners zijn als ik. Als we koersen, doen we altijd ons best om te winnen en die mentaliteit past goed bij mij", aldus de jonge Deen.

Kron heeft een ultieme droom voor de toekomst. "De Ardennenklassiekers zijn volgend seizoen mijn hoofddoel en de ultieme droom zou zijn om in de toekomst Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Nu is het vooral zaak om er aan de start te verschijnen en er ervaring op te doen."