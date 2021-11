Niels Albert gelooft enorm in Thibau Nys, ook op de weg: "Kan zelfde pad opgaan als Van Aert en Van der Poel"

Het geloof van Niels Albert in Thibau Nys is groot. Ook als wegrenner. Een volgende Van Aert of Van der Poel, die als veldrijder begint om dan een grootse wegcarrière te maken? Het kan volgens Albert. Hij daagt Nys dan ook uit om op de grote koersen te mikken.

"Ik geloof in Thibau. De komende jaren moet hij goed nadenken over welke richting hij precies uit wil, maar als hij zijn carrière rustig uitbouwt kan hij volgens mij hetzelfde pad opgaan als Van Aert en Van der Poel. Net als Wout en Mathieu heeft hij koersinzicht, kan hij een klimmetje overleven en is hij snel aan de streep. Capaciteiten waarmee hij op de weg grote koersen kan winnen", schetst Albert het potentieel van Nys in HLN.

© photonews

Thibau Nys zit er zelf bij tijdens een dubbelinterview en blijft er rustig bij. "Het blijft natuurlijk gevaarlijk om met Wout en Mathieu te worden vergeleken. Laat me die 'flow' nu eerst maar eens proberen door te trekken in het veld. Ik ben er van overtuigd dat ik ook daar nog dingen kan tonen waar ik trots op kan zijn."

Maar waar ligt zijn toekomst, in het veld of op de weg? "In zijn situatie, op zijn leeftijd, zou ik het nog even aankijken. En de twee combineren. Maar... als je ooit de kans krijgt om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te rijden: doen. Met jouw talent moet je jezelf proberen te ontplooien op de weg", richt Albert zich rechtstreeks tot Nys. "Zo'n grote klassieker heeft zoveel meer waarde en cachet, man."