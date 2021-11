Spaanse ex-wielrenner (ex-Sky) aan het stuur van auto betrokken bij ongeval maar komt met schrik vrij

Het ene ongeval met iemand uit de koerswereld is erger dan het andere. De Spaanse ex-wielrenner Beñat Intxausti zat aan het stuur van een auto die betrokken geraakte bij een ongeval. Intxausti geraakte zelf niet ernstig gewond.

Tuttobiciweb komt met het verhaal over het ongeval in Spanje van zaterdagavond. Intxausti zat aan het stuur van een wagen met nog drie andere inzittenden. Op de snelweg naar Madrid lag het er vanwege de regen glad bij. Door aquaplaining botste de wagen tegen een muur.

ENKEL AVERIJ BIJ 1 INZITTENDE

Bij Intxausti valt de schade, net als bij twee andere inzittenden, goed mee. Zij hebben geen ernstige verwondingen opgelopen. De vierde inzittende is wel met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Intxausti werkt momenteel voor het managementbureau van Johny Carera, die zelf betrokken was bij een ander ongeval en er veel erger aan toe is. Lees daar HIER meer over.

De inmiddels 35-jarige Intxausti stopte eind 2019 met wielrennen. Zijn carrière begon in 2007 bij het bescheiden Nicolas Mateos. Hierna volgde passages bij Saunier Duval-Scott en Euskaltel-Euskadi, tot hij in 2011 aan een periode van vijf jaar bij Movistar begon. Van 2016 tot 2018 reed Intxausti bij Team Sky, zijn wielerloopbaan afsluiten deed hij bij Euskadi-Murias.