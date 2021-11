Manager van Pogačar en Nibali ligt op intensive in kunstmatige coma na zwaar verkeersongeval

Tadej Pogačar en Vincenzo Nibali wachten bang af of het goedkomt met hun manager. Die raakte betrokken bij een zwaar verkeersongeval. De man in kwestie, die Johnny Carera heet, verkeert in een kunstmatige coma. Zijn toestand blijft ernstig.

Dat heeft La Gazzetta dello Sport gemeld. De Italiaanse krant kon een blik werken op het medisch bulletin dat het ziekenhuis waar Carera verblijft naar buiten bracht. Carera heeft een ernstig trauma opgelopen, met letsels die kunnen leiden tot orgaan falen.

Omdat hij momenteel nog niet zelfstandig kan ademhalen, hebben ze hem in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gebracht. Afwachten hoe lang dat nodig is en wanneer ze hem uit die coma kunnen halen. Het ziet er naar uit dat Carera, wiens succesvol managementbureau dus bekend is in het wielrennen, zeker nog even op intensive care zal blijven liggen.

BOTSING MET VRACHTWAGEN

Het verkeersongeluk waar hij bij betrokken was, gebeurde vrijdagavond. Carera zou met zijn voertuig tegen een vrachtwagen gebotst zijn. De chauffeur van de vrachtwagen had te veel alcohol in zijn bloed.