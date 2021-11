Thibau Nys laat zich niet gek maken en heeft een mooi plan uitgestippeld voor de toekomst

De sterke prestaties van Thibau Nys hebben de interesse van andere ploegen aangewakkerd. Een plan voor de toekomst is er echter al. Veel kan Nys er nog niet over kwijt, maar hij gaat alleszins niet zijn hoofd op hol laten slaan.

Een aantal ploegen hebben Nys al een voorstel gedaan, maar op papier lijkt Trek-Segafredo op termijn de logische keuze. "Na het weg-WK hebben we al even de koppen samen gestoken", zegt Thibau Nys in Het Laatste Nieuws. "Papa, coach Paul Van Den Bosch, manager Bob Verbeeck, nog iemand anders van de ploeg en ik. Om te bekijken hoe we dit gaan aanpakken. Wat de opties zijn."

RUST EN MOTIVATIE

Wat is daar juist uitgekomen? "Ik kan er nog niet veel over kwijt, maar we zijn tot een mooi, uitgestippeld plan gekomen. Voor alle mogelijke scenario's. Dat schenkt me rust en motivatie." Rust in het hoofd: zo belangrijk voor een renner. Dat maakt dat Thibau zich kan focussen op zijn huidige prestaties.

Veel jongens van zijn leeftijd zouden onder de indruk zijn van al die benaderingen. "Ik heb dat goed onder controle, omdat ik in die wereld ben opgegroeid. Maar ik kan me voorstellen dat sommige jonge gasten, die er helemaal niet in thuis zijn, van links naar rechts worden gesleurd."