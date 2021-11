Tom Picock kijkt uit naar de cross: "bijna tijd om de dansschoenen weer aan te trekken"

Met Wout van Aert en Tom Pidcock zullen al twee renners van "De Grote Drie" komend weekend hun comeback maken in het veldrijden. Mathieu van der Poel zal dan weer binnen enkele weken aansluiten in de cross.

Tom Pidcock kijkt er alvast naar uit. Hij laat op Twitter weten dat hij klaar is voor zijn comeback. "Het is bijna tijd om de dansschoenen weer aan te trekken!", aldus de Britse renner van INEOS Grenadiers.

Nearly time to get the dancing shoes back on! https://t.co/nkDIo71BWv