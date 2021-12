Baloise Ladies Tour voorgesteld met enkele leuke extraatjes

De stad Deinze wordt de drie komende jaren de start- en aankomstplaats van de slotrit in de Baloise Ladies Tour, de grootste rittenkoers voor de wereldtop in het vrouwenwielrennen die zowel Nederland als België aandoet.

Deze rittenkoers wordt vanaf volgend jaar uitgebreid van vier naar vijf wedstrijddagen en pakt uit met Jolien D’hoore als ambassadrice. De slotrit wordt volgend jaar verreden op zondag 17 juli 2022.

“We zijn enorm verheugd dat Deinze participeert in de Baloise Ladies Tour. De stad aan de Leie heeft een rijk wielerverleden en past perfect in de uitbreiding van deze vijfdaagse. Lucien Buysse won in 1926 de Ronde van Frankrijk, Rudy Dhaenens won in 1990 het wereldkampioenschap en ook de jarenlange successen van Willy, Walter, Eddy en Jo Planckaert hebben hun aandeel in deze erkenning. Op organisatorisch vlak was Deinze jarenlang de startplaats van Gent-Wevelgem en thans is ook Danilith Nokere Koerse er de startplaats voor zowel de vrouwen als de mannen. We streven naar langdurige overeenkomsten wat de maturiteit van een organisatie als de Baloise Ladies Tour ten goede komt. We zijn Deinze dankbaar dat het volop gelooft in de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen” vertelt organisator Geert Stevens.

“We zijn heel enthousiast om deze vrouwenrittenkoers met internationaal elan in Deinze te kunnen verwelkomen. Het wordt zeker en vast een topdag, een slotrit biedt namelijk altijd net dat extra tikkeltje spanning. Vrouwenwielrennen zit nu eenmaal in de lift en ook ons gaat dit niet voorbij, we geloven in een mooie editie” zegt Sofie D’hondt, Deins schepen bevoegd voor sport.

“Deinze, dé fietsstad bij uitstek, schrijft met deze wielerkoers opnieuw geschiedenis” klinkt het bij burgemeester Jan Vermeulen. “ Onze stad zal op zondag 17 juli 2022 opnieuw ‘the place to be’ zijn voor duizenden wielerfans.”

De Baloise Ladies Tour wordt volgend jaar verreden van woensdag 13 tot en met zondag 17 juli 2022 en geldt als laatste voorbereidingswedstrijd voor de ronde van Frankrijk voor vrouwen die op 24 juli van start gaat in Parijs.

Volledig rittenschema

Woensdag 13 juli: proloog in Utrecht

Donderdag 14 juli: Eerste rit: Zulte-Zulte

Vrijdag 15 juli: Tweede rit: Herzele-Herzele

Zaterdag 16 juli: Derde rit A: Cadzand-Knokke-Heist

Zaterdag 16 juli: Derde rit B: individuele tijdrit in Knokke-Heist

Zondag 17 juli: Vierde rit: Deinze-Deinze