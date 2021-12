Oliver Naesen kijkt richting Wout van Aert: "Die tendens zal hem verder zetten"

Cijfers tonen aan dat het koersgemiddelde omhoog gaat, maar het aantal wedstrijddagen van renners daalt.

In 2019 koersten de renners uit de top honderd nog gemiddeld 83 dagen per jaar. In 2021 is dat cijfer al gezakt naar 75.

Volgens Oliver Naesen is dat niet onverwacht. “Wielrennen is een duursport en je ziet dat renners meer en meer evolueren naar atleten zoals in andere duursporten. Een marathonloper piekt ook maar één, misschien twee keer per jaar naar een groot doel”, zegt Naesen aan HLN.

“Kijk eens naar Wout van Aert, die heeft maar 50 koersdagen op de teller. Als dat het succesrecept blijkt van de toppers, zal deze tendens zich steeds verder doorzetten, ook bij de ‘mindere’ coureurs. Gerichter trainen, stages doen en tijdig rust nemen om dan te pieken naar een bepaald doel.”