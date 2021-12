'Wout van Aert kan dan wellicht toch meedoen in de Superprestige in Boom'

Wout van Aert zou de start van de Superprestige in Boom moeten kunnen halen. Dat laat zijn trainer Marc Lamberts uitschijnen. Ze zullen het in Boom maar te graag horen: de organisatie kan er in principe mee uitpakken dat Van Aert daar zijn eerste veldrit van het seizoen rijdt.

Op de uitreiking van de Kristallen Fiets ontbrak Wout van Aert wegens ziekte en in de videocall zette hij toch een vraagteken achter zijn deelname in Boom. Marc Lamberts denkt niet dat hij zal moeten afhaken. "Wout heeft gewoon een lichte verkoudheid. Meer is er niet aan de hand. Je kunt ook crossen met een lichte verkoudheid. Ik denk dat zijn deelname in Boom niet in het gedrang komt", aldus de coach van Van Aert bij Sporza.

LAT NIET HOGER DAN TOP 10

Als de Belgische kampioen veldrijden aan de start komt in Boom, wat kan er dan van hem verwacht worden? "Fysiek schat ik dat hij aan 90% zit. Hij heeft nog maar enkele trainingen met intensieve blokken achter de rug. Als hij tussen de 5e en de 10 plek finisht, zal ik tevreden zijn. En ik denk niet dat hij zelf de lat hoger legt."

De fysieke paraatheid is niet de grootste onzekerheid voorafgaand aan het maken van de switch van weg naar veld. "Ik heb meer vraagtekens bij de technische kant. Het veld en de weg, dat zijn twee verschillende sporten. Zijn eerste veldtraining was pas 4 weken geleden. Qua techniek is dat echt aanpassen."