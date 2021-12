VOORBESCHOUWING: Rentrée van Van Aert en Pidcock in Boom luidt nieuwe fase van veldritseizoen in

Wout van Aert is klaar voor het letterlijk vuile werk. Zijn veldritseizoen begint in Boom, voor Pidcock geldt hetzelfde. Fantastisch natuurlijk voor de organisatoren in Boom dat zij als eersten deze twee grote namen kunnen strikken. Deel 1 van het veldritseizoen is voorbij, deel 2 kan beginnen.

Alle ogen zijn dit weekend gericht op Boom, nog meer nu de Scheldecross op zondag afgelast is. Met de terugkeer van Wout van Aert en Tom Pidcock breekt voor de veldritliefhebbers een moment aan waar lang is naat uitgekeken. De kampen van beide renners stellen zich wel terughoudend op: grote verwachtingen richting een bepaalde uitslag koesteren ze niet.

Of die spreken ze toch niet uit. Of ze die nu zelf hebben of niet, het volk zal die wel hebben. De status van Wout van Aert en inmiddels ook die van Tom Pidcock brengt dat met zich mee. Vorig seizoen werd Van Aert derde in zijn eerste veldrit in Kortrijk. Zomaar aannemen dat top tien het maximale is, doen we dus niet. We hebben nog altijd met een rastalent pur sang te maken.

© photonews

Pidcock heeft iets meer de geschiedenis van tijd nodig te hebben, maar hij is ondertussen volwaardig lid van 'De Grote Drie'. Als hij aan de start komt, zal er met hem sowieso rekening gehouden worden. Wout van Aert schreef de cross van Boom overigens al op zijn naam. Hij deed dat in 2016 en 2017. Het zou mooi zijn om dat vier jaar later nog een keer te doen.

© photonews

De ideale aanloop kent de Belgische kampioen veldrijden wel niet, met die verkoudheid die hem weghield van de uitreiking van de Kristallen Fiets. We kijken er naar uit om Van Aert en Pidcock in hun eerste cross af te wegen tegen de mannen die langer het mooie weer maken in het veld. Dan denken we in de eerste plaats aan Eli Iserbyt, leider in de Superprestige en vorig jaar winnaar in Boom. Ook Toon Aerts verkeert in prima vorm.

STERREN VOOR SUPERPRESTIGE BOOM HEREN

*** Eli Iserbyt

** Toon Aerts

* Quinten Hermans - Tom Pidcock - Wout van Aert - Lars van der Haar - Michael Vanthourenhout

Boom verwelkomt de Belgische kampioen bij de mannen, maar ook de vice-Belgisch kampioene bij de vrouwen. Lotte Kopecky, vorig seizoen tweede op het BK achter Sanne Cant, kan zich na haar avonturen op de weg en op de piste toch ook weer opladen voor een aantal veldritten. Boom is ook voor haar de eerste in de rij.

© photonews

Het is dus de cross van de comebacks, maar vooral de cross waar de toppers van het moment vorig jaar al de plak zwaaiden. Iserbyt won in 2020 bij de mannen, Lucinda Brand bij de vrouwen. Laat het nu diezelfde Brand zijn die de voorbije weken van de ene overwinning naar de andere reed, de ene keer was het al iets moeilijker dan de andere keer.

De wereldkampioene is ontketend en staat te popelen om zichzelf op te volgen. Het is in de Superprestige wel enorm spannend, want Betsema en Worst volgen in het klassement op slechts één punt van Brand. De cross in Boom is dus zeer belangrijk en kan voor meer afscheiding zorgen. Wielerkrant is er live bij in Boom, u kan alles dus hier volgen. De heren beginnen zaterdag om 15u, eerst is het om 13u45 aan de dames.

STERREN VOOR SUPERPRESTIGE BOOM DAMES:

*** Lucinda Brand

** Denise Betsema - Annemarie Worst

* Ceylin del Carmen Alvarado - Fem van Empel