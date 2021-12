Wout van Aert denkt terug aan zege op Champs-Élysées, met enorme lof voor ploegmaat: "Dat was waanzin"

Eén van de meest beklijvende zeges van Wout van Aert dit jaar was die op de Champs-Élysées. Na zijn derde ritzege in de Tour mocht de Belgische kampioen samen met zoontje Georges pronken op het podium in Parijs. Eén ploegmaat in het bijzonder speelde toen een cruciale rol.

Wout van Aert blikt in de Live Slow Ride Fast-podcast terug op die prachtige dag en komt met grote complimenten voor ploegmaat Mike Teunissen. "Hij heeft daar al die lokale rondjes aan mijn zijde rondgereden. Het werk waar Deceuninck-Quick.Step een hele ploeg voor nodig heeft, verrichtte hij in zijn eentje." © photonews De voorbereiding van de sprint had niet beter kunnen verlopen, waarna Van Aert het op de Champs ook nog eens kon afmaken. "Mike heeft mij altijd goed in positie gehouden en dan kon hij ook nog eens de sprint voor mij aantrekken. Dat was waanzin." Ook bij zo'n gloriemoment verliest Van Aert dus niet uit het oog dat ook anderen meehelpen aan zijn succes. "Ik kan er echt van genieten dat we dat samen klaargespeeld hebben en dan wil je nadien ook samen vieren. Ik ga met de eer lopen, maar Mike had evengoed kort kunnen eindigen in de sprint."