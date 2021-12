Remco Evenepoel zweefde tussen allerlei keuzes en opties: "Zes maand geduld oefenen lukte niet"

Remco Evenepoel stond, voor hij met het wielrennen begon, op zes maand van een profcontract als voetbal.

Evenepoel zat bij Anderlecht, maar moest knopen doorhakken. “KV Mechelen stond op het punt om mij een profcontract aan te bieden, maar dan moest ik nog zes maanden geduld oefenen”, vertelt Evenepoel aan HLN.

Maar geduld had hij niet. “Dat leek ver weg in wat voor mij een mentaal moeilijke periode was, waardoor ik plots ‘foert’ heb gezegd tegen het voetbal.”

Even leek ook atletiek in beeld te komen. “Mijn looptests bij Anderlecht waren goed en als ik op zaterdag niet mocht spelen, trok ik op zondag steevast het bos van Gaasbeek in voor een looptraining. Ik had er zeker aanleg voor. Langs de andere kant had ik al genoeg gelopen en wilde ik iets totaal anders doen, zonder goed te weten wat en zonder echte profambities.”

Uiteindelijk werd de keuze gemaakt. “Het werd dus wielrennen en in mijn laatste jaar middelbaar werd ik dan tóch prof. Wat een heel gekke en zeker geen evidente combinatie was op mijn achttiende. Tja... basket was geen optie, hé. Ik ben maar 1m71.”