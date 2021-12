🎥 Deceuninck-Quick.Step komt met Tour-docu: "Elke dag een eer om shirt van de Wolfpack aan te trekken"

De overwinningen van Cavendish en het veroveren van de groene trui waren een groot aandeel in de uiterst succesvolle Tour de France van Deceuninck-Quick.Step. De Belgische formatie maakt dan ook bekend dat het een docu gaat lanceren over die Tour.

De documentaire zal bestaan uit drie afleveringen. De eerste aflevering is vanaf woensdag online te bekijken. Nog even geduld oefenen dus, al licht Deceuninck-Quick.Step wel al een tipje van de sluier in de teaser die verspreid werd in sociale media.

To mark the one-year extension signed by @MarkCavendish with #TheWolfpack, on Wednesday we are launching the first episode of our fantastic three-part documentary telling the story of the unforgettable Tour de France.



Until then, a teaser to whet your appetite. pic.twitter.com/MHDu6Stpyc