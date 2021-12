OFFICIEEL: Alpecin-Fenix geeft Julien Vermote na jaar zonder wedstrijd ook kans om te koersen in 2022

Onder meer door een positieve coronabesmetting en de naweeën hiervan, werd het debuut van Vermote voor Alpecin-Fenix keer op keer uitgesteld. Tot het uiteindelijk wijselijk bleek om in 2021 geen koersen meer te rijden. Niet meteen wat ze bij Alpecin-Fenix in gedachten hadden toen ze Vermote in huis haalden, maar de ploeg blijft het vertrouwen in hem behouden.

"Ik ben enorm dankbaar, dat is het enige dat ik kan zeggen", aldus Vermote op de site van zijn ploeg. "Ze hebben mij een extra jaar gegeven en daar ben ik erg dankbaar voor. Ik besef dat mijn toekomst in de handen van het team lag."

