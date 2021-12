Naast contractnieuws nog heuglijker nieuws voor Benoot: "Sint bracht mooiste cadeautje dat we konden wensen"

Het zijn intense, maar vooral heuglijke dagen voor Tiesj Benoot. Er was het nieuws rond zijn contract bij DSM dat verbroken werd en zijn overstap naar Jumbo-Visma. Nadien kwam hij op social media nog met veel beter nieuws: hij is vader geworden.

"Hier is ze dan! De Sint bracht het mooiste cadeautje dat we konden wensen", schrijft Benoot op Instagram. Hij heeft het dan over zijn dochter, die op 6 december 2021 het levenslicht heeft gezien. "We werden fiere ouders van een dochtertje, Roos."

Ze is het eerste kindje van Tiesj Benoot en zijn partner Fien De Pauw. Zowel met Fien als met Roos Benoot gaat alles prima na de bevalling. "Mama en kindje stellen het goed!" Ongetwijfeld is dat het meest fantastische nieuws dat Tiesj mocht ontvangen de afgelopen dagen.

We wensen beide ouders alvast van harte proficiat! Het genieten van zijn eerste maanden als vader zal Benoot vleugels geven om er vervolgens voor Jumbo-Visma volop tegenaan te gaan.