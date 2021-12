Tiesj Benoot kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging bij Jumbo-Visma: "Klaar om de volgende stap te zetten"

Een nieuwe stap in de carrière van Tiesj Benoot. Onze landgenoot verlaat namelijk Team DSM voor een uitdaging bij het Nederlandse Jumbo-Visma. Daar wordt hij dus onder meer ploegmaat van Wout van Aert.

"Bedankt Team DSM voor de afgelopen twee jaar. Ik kijk er nu echt naar uit om de volgende stap te zetten met Jumbo-Visma en ik ben klaar en enthousiast voor alles wat in het verschiet ligt!", liet Benoot weten op Twitter.

Thank you @teamdsm_ for these past two years. I’m now really looking forward to take the next step with @jumbovisma_road and I’m ready and excited for all what lies ahead! 🤩 https://t.co/aa6ZY80mtv