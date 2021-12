Vrouw met 'allez opi-omi' bord moete boete van meer dan 1000 euro betalen door valpartij in de Tour

Iedereen herinnert zich nog wel de valpartij in de Tour, veroorzaakt door een vrouw met een bord met 'allez opi-omi' op. Door dat bord ging eerst Tony Martin tegen de vlakte en een groot stuk van het peloton kon niet anders dan ook tegen de grond gaan.

De vrouw in kwestie moest voor de rechter verschijnen en de correctionele rechtbank van Brest heeft donderdag een uitspraak gedaan. Ze is veroordeeld tot een boete van 1200 euro. De rechtbank bevond haar schuldig aan het in gevaar brengen van anderen en aan het veroorzaken van onopzettelijke verwondingen.

De vrouwelijke toeschouwer leek met het bord te poseren voor een foto en keek weg van het peloton toen dat eraan kwam gereden. Na het krijgen van deze boete weet ze hopelijk wel beter dan zich ooit nog zo onoplettend te gedragen langs de kant van de weg wanneer daar een wielerwedstrijd doorkomt.

SYMBOLISCHE EURO

De Union nationale des cycliste professionelles had zich in deze zaak overigens burgerlijke partij gesteld. Aan deze instantie moet de vrouw een symbolische euro overmaken.