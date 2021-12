David van der Poel laat ereplaats optekenen in Frankrijk, overwinningen voor Orts en Boroš

Naast de Ethias Cross in Essen werd er nog op andere plaatsen gecrosst. David van der Poel was bijvoorbeeld in het Franse Troyes aan de slag. Van der Poel haalde het podium net niet. De zege was daar voor Rouiller. Ook Orts en Boroš hebben van de overwinning geproefd.

De veldrit in Troyes maakte deel uit van de Coupe de France. De Zwitsers Rouiller en Rüegg waren met de Fransman Dubau voorop. Rouiller, in dienst bij Alpecin-Fenix, bleek de snelste van het trio. Zijn ploegmaat David van der Poel kwam dus als vierde over de meet, een minuut na de eerste drie. Van der Poel viel zo net naast het podium, maar in tijdsverschil scheelde het wel heel wat. De Belg Sander De Vet werd zesde.

ORTS ONBEDREIGD NAAR DE ZEGE

In het Spaanse Xàtiva was Felipe Orts sant in eigen land. Hij had een ruime voorsprong van 1 minuut en 17 seconden op de Nederlander Luke Verburg. De derde trede op het podium werd ingenomen door de Spanjaard Inguando Macho, die dan weer elf seconden na Verburg over de meet kwam.

In Tsjechië zijn ze nog altijd bezig in de Toi Toi Cup: deze keer vond de manche in Jičín plaats. Weinig verrassend was het daar een volledig Tsjechisch podium. Boroš zette zijn landgenoot Stránský op 16 seconden. Paprstka bereikte de aankomst op 31 seconden van de winnaar.