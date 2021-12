Ook kansen in tijdrit en bij dames op WK 2022: "Van Aert, Evenepoel, noem maar op" en "Kopecky een van favorieten"

Op het WK 2022 moet België kans maken op medailles. Met Van Aert in de wegrit, maar ook in de tijdrit en bij de dames ligt eremetaal niet buiten het bereik. Bondscoach Vanthourenhout verwacht Van Aert en Evenepoel in de tijdrit en schat Kopecky hoog in voor de wegrit bij de dames.

Sven Vanthourenhout maakte reeds een analyse over het parcours van de WK-wegrit bij de mannen. Die kunt u HIER nog eens lezen. Ook over de dames laat hij zich uit bij Sporza. En dus over de kansen van Lotte Kopecky. "Lotte moet volgend seizoen opnieuw bevestigen, maar gezien haar leeftijd kan daar zeker nog een procentje bij."

Kopecky is nu al knap opgeklommen in het vrouwenwielrennen. Blijft ze progressie boeken, dan is de absolute top niet veraf meer. "Als dat lukt, dan wordt ze een renster die de komende jaren zal meedoen op internationale kampioenschappen, dat zal in Australië niet anders zijn. Als ze gezond blijft zal ze er een van de favorieten zijn", maakt Vanthourenhout zich sterk.

TECHNISCHE TIJDRIT

In het tijdrijden bij de mannen eindigden Van Aert en Evenepoel op het podium op het WK in Vlaanderen. Wat gaat de tijdrit volgend jaar in Australië brengen? "Het is een vrij technische omloop, het zal er vrij snel gaan", weet de bondscoach. "Het zal anders zijn dan in Brugge, maar toch mogen we opnieuw dezelfde namen verwachten als dit jaar: Ganna, Van Aert, Evenepoel, Kung, noem maar op."