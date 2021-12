Zoe Bäckstedt spreekt haar vermogen aan bij looppassages en is veruit sterkste, Verdonschot op podium

Niet enkel het rijden, maar ook het lopen kan het verschil maken. Dat heeft Zoe Bäckstedt aangetoond in de cross in Essen. Het was voor de deelneemsters daar een unieke kans om eens voor de zege te gaan, Bäckstedt greep die kans met beide handen. Het toptalent bleef Verdonschot en Kay voor.

Zoe Bäckstedt en Laura Verdonschot waren de twee meest in het oog springende namen op de startlijst. Modderstroken genoeg in Essen, waardoor er ook vele looppassages waren. Bij het lopen kon Bäckstedt vlot de maat nemen van de rest. STRIJD TUSSEN VERDONSCHOT EN KAY Na een kleine hapering bij Verdonschot was Bäckstedt al de piste uit. Met haar vermogen kon laatstgenoemde volop het verschil maken. Nog even daar achter reed Kay op de derde plaats. De Britse ging nog wel naar Verdonschot toe: vooral de strijd om plek twee was spannend. De tweede keer dat Verdonschot Kay achterliet, leek het wel definitief. Ondertussen begon Bäckstedt al rensters te dubbelen. Het was voor haar enkel nog kwestie om de wedstrijd te vervolledigen en dan was de overwinning een feit.