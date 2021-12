Drie op drie voor Wout: Van Aert wint nu ook zijn eerste wereldbekercross

Who else? Wout van Aert was in Val di Sole nog maar eens de snelste van het pak. Hij had 49 seconden voorsprong op de eerste achtervolger.

Wout van Aert heeft na Essen op zaterdag meteen in zijn eerste wereldbekercross de overwinning gepakt. Hij had 49 seconden voorsprong op Michael Vanthourenhout. Pidcock werd derde op de sneeuw van Val di Sole, op bijna anderhalve minuut van Van Aert. Eli Iserbyt eindigde op de vierde plaats. Van Aert nam de cross in handen en vanaf de tweede ronde liep hij weg van de rest. Halfweg was de voorsprong al bijna een halve minuut en dat liep alleen maar op. Hij reed foutloos naar de zege.