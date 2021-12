Van Empel dolblij met eerste wereldbekerzege: "Ongelofelijk!"

De Nederlandse Fem van Empel pakte haar eerste zege ooit in de wereldbeker veldrijden.

De 19-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal was net de betere van Marianne Vos in de sneeuwcross van Val di Sole.

“Even dacht ik dat ik het podium niet meer zou halen”, liet ze na afloop weten bij Play Sports. “Ik was even verbouwereerd toen Marianne me voorbij ging. Maar ik wist wel dat ze heel dicht kwamen in het slot.”

“Enkel Marianne kwam bij mij. Ik stond even stil door haar val, maar daarna zat ik snel op de fiets en won ik alsnog. Ongelooflijk, mijn eerste wereldbeker. Hier ben ik heel blij mee.”