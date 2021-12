Bondscoach zeker van Mathieu van der Poel: "Direct met de besten meten"

Mathieu van der Poel maakt in Rucphen op 18 december zijn opwachting. Daags nadien is hij te gast in Namen.

Wout van Aert heeft met drie op drie zijn rentree in het veldrijden niet gemist. Vraag is of hij ook Mathieu van der Poel het nakijken kan geven.

De Nederlander komt volgend weekend het circuit binnen en naar goede gewoonte zijn ook daar de ambities ontzettend hoog.

“Natuurlijk ben je benieuwd hoe Mathieu ervoor staat in zijn eerste crossen van het seizoen, al zijn we gewend dat hij zich direct met de besten kan meten”, zegt bondscoach Gerben de Knegt aan WielerFlits. “We staan met name in Rucphen met al onze troeven aan het vertrek.”