Mauri Vansevenant heeft scherp doel voor 2022: "Al zal dat niet makkelijk zijn"

Voor Mauri Vansevenant was 2021 zo'n beetje het jaar van de doorbraak. Momenteel heeft hij last van een gebroken duim, maar de doelstellingen voor 2022 zijn alvast duidelijk.

Mauri Vansevenant brak zijn duim bij een aanrijding op trainingskamp, een kleine tegenslag in zijn voorbereiding op 2022.

Fond

Daarin is hij wel ambitieus: "Ik wil beter doen dan in 2021", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Al zal dat niet simpel zijn."

"Ik heb wel al geoefend op mijn tijdritpositie en heb meer fond gekregen door de Vuelta", aldus de 22-jarige renner.