Primoz Roglic laat zich uit over groene dromen Wout van Aert

Primoz Roglic mikt in 2022 opnieuw op een eindzege in de Tour de France. Komt dat niet in de weg te liggen van de groene dromen van ploegmaat Wout van Aert?

"In koers kan in theorie alles. We kunnen groen en geel pakken, en ook de bollentrui met Sepp Kuss. Maar de ploeg moet bepalen wat ons hoofddoel is, en dan moeten we een plan hebben dat voor ons twee werkt", aldus Roglic in Het Laatste Nieuws.

Nadenken

"Het moet de bedoeling zijn dat Wout en ik mekaar helpen. We moeten een manier vinden zodat hij voor ritwinst kan gaan en ik tegelijk tijd kan proberen pakken. Daar moeten we goed over nadenken."

Roglic plaatst dus kanttekeningen bij de groene droom van Wout van Aert, al sluit hij niets uit. De Tour winnen is overigens geen obsessie, aldus nog de Sloveen in het interview.