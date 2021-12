Ellen van Dijk nog steeds niet volledig verlost van haar hersenschudding: "Kan nog steeds niet trainen zoals ik het wil"

Vorig jaar kwam Ellen van Dijk maar liefst vier keer ten val in Parijs-Roubaix. Daarbij had de Nederlandse renster een hersenschudding opgelopen. Van Dijk kan daardoor nog steeds niet trainen zoals ze het zou willen.

Bij Cyclingweekly legde Ellen van Dijk uit dat ze nog steeds last heeft van haar verschillende valpartijen in Parijs-Roubaix. "Ik heb er nog steeds last van, want ik kan nog niet trainen zoals ik het zou willen", legde de Nederlandse renster uit.

"Ik moet veel meer rusten na een training dan vroeger. Soms lijkt het goed te gaan, maar dan moet ik ineens weer een hele vrije dag nemen om te bekomen. Het begint wel beter en beter te gaan", aldus van Dijk.