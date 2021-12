Robert Gesink toont positieve coronatest

Corona gaat nog altijd rond en ook wielrenners kunnen er niet altijd aan ontkomen. Robert Gesink heeft het zitten: de Nederlandse renner van Jumbo-Visma is besmet met het virus. Hij is overigens niet de enige in zijn gezin.

In één van zijn Instagram Stories toont Robert Gesink de positieve test die hij heeft afgenomen. "Ik neem maar beter een week vrij", schrijft hij erbij in het Engels. "Oh boy", klinkt het ook nog. Gesink is momenteel in Andorra samen met zijn gezin in Andorra.

OOK ZOONTJE POSITIEF

Daar genoten ze de voorbije dagen van de sneeuw. Gesink had op zijn Instagrampagina twee dagen geleden al geschreven dat hij niet meeging op trainingskamp met Jumbo-Visma omdat zijn zoontje positief getest had op corona. Voorts stelde die het wel goed, liet Gesink weten.

In elk geval biedt corona Robert Gesink dus wel enige kopzorgen: de quarantaine is nu ook zijn deel. Het vervoegen van zijn ploegmaats met het oog op het volgende seizoen laat nog even op zich wachten.