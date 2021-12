Ronde van Vlaanderen komt met groot nieuws: Tadej Pogacar zal aan de start verschijnen

Tadej Pogacar zal volgend wielerseizoen aan de start van de Ronde van Vlaanderen verschijnen. Het wielermonument heeft het nieuws zelf via sociale media aangekondigd. Straf nieuws, aangezien het parcours niet echt op maat is van Pogacar.

Toch zou de Sloveen zomaar eens kunnen verrassen, want het blijft uiteraard een zeer speciale renner. Hij won al verschillende grote wedstrijden, waaronder de voorbije twee edities van de Tour de France.

😍 We’re ready to welcome two time Tour de France winner @TamauPogi at the starting line of De Ronde 2022 🙌 #RVV22 pic.twitter.com/LgPWRD9Kcs