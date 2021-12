(Nog) geen Tour de France voor Evenepoel: "Geen stappen overslaan"

Dat Remco Evenepoel volgend jaar een grote ronde zal rijden, staat buiten kijf. Het is enkel nog gissen welke het zal worden. Welke het zeker niet zal worden is wel al duidelijk.

Van de Ronde van Frankrijk, ieder jaar het grootste wielerevenement ter wereld, zal Evenepoel nog mistens een jaartje wegblijven. "Hij wil de tour nog niet rijden dit jaar en wil geen stappen overslaan", aldus ploegleider Lefevere bij Sporza.

Vorig jaar reed Evenepoel een halve Giro, dit jaar lijkt de Vuelta op zijn programma te zullen staan. "In januari hakken we de knoop pas door. Eerst zulen we naar het begin van het seizoen kijken en zal Remco waarschijnlijk in de Ronde van San Juan beginnen. Daar heeft hij goede herinneringen aan", klinkt het.

"De mogelijkheid is er om tijdens de Tour een stage in te plannen. Zo kan Remco het seizoen afsluiten met de Vuelta en het WK", voorspelt Levevere.