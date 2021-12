Florian Vermeersch gaat nog een paar jaar door bij Lotto Soudal: "Veel vertrouwen richting de toekomst"

Florian Vermeersch heeft met Lotto Soudal een akkoord bereikt om ook de volgende jaren te blijven samenwerken. Vermeersch heeft een sterk seizoen achter de rug, met als uitschieter zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix. Geen wonder dus dat ze bij Lotto sterk in hem geloven.

Tijdens de stage aan de Costa Blanca zette Vermeersch zijn handtekening onder een nieuw contract tot het einde van 2024. "Deze contractverlenging geeft me veel vertrouwen richting de toekomst. We delen dezelfde toekomstvisie en het is fijn om deel uit te maken van een ambitieus project waarbij heel wat jongeren in een goed omkaderde omgeving kunnen doorgroeien."

Vermeersch weet als geen ander dat dit bij Lotto mogelijk is. "Ik geloof sterk in de kwaliteit en de uitbouw van een klassieke ploeg die een rol kan spelen in de belangrijkste wedstrijden. Als 22-jarige krijg je niet in iedere WorldTour-ploeg meteen de kans om je te bewijzen. Dat is bij Lotto Soudal wel het geval, waar ik vanuit het Development Team doorstroomde richting het profteam."

FAMILIEGEVOEL

Belangrijk om zo een soort familiegevoel te creëren. "Je bouwt door de jaren heen een band op met zowel staf als renners en dat was toch ook een belangrijke factor richting een verlengd verblijf bij het team. Volgend jaar komt de focus niet enkel op de klassiekers te liggen, ook in het tijdrijden wil ik graag nog stappen zetten."

En daarnaast heeft hij nog een aardige sprint achter de hand. Vermeersch heeft dus wel bepaalde verwachtingen. "Ik hoop volgend jaar allereerst met een goede conditie aan de start van de klassiekers te komen en me te tonen in de finale."