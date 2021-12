Tom Pidcock maakt het waar en pakt eerste zege van het veldritseizoen na ijzersterke laatste ronde

Gezien de afwezigheid van Van Aert was Pidcock de man om in het oog te houden. Zijn eerste overwinning van het seizoen is ook een feit. Pidcock kreeg het nochtans niet cadeau, maar haalde in de laatste ronde nog twee renners van Pauwels Sauzen-Bingoal in.

Van der Haar nam de beste start, maar op de snelle omloop in Rucphen, met veel draaien en keren, was het enorm moeilijk om afstand te nemen. Verschillende ronden duurde het eer we echt een afscheiding kregen die naam waardig.

EVEN MET ZES VOORAAN

Pidcock, die in de aanvangsfase van de wedstrijd een achterstand moest goedmaken, kwam in de loop van de cross vooraan piepen. Met ook Iserbyt en Vanthourenhout, het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal, vooraan. Even kwamen Aerts, Hermans en Van der Haar terug, maar nadien reden die drie andere toch weer weg.

Een versnelling van Vanthourenhout in de derdelaatste ronde zette één en ander in beweging. Iserbyt ging mee. Pidcock moest achtervolgen, met Hermans in zijn wiel. Iserbyt nam voluit initiatief om die twee op achterstand te houden.

PIDCOCK VOORBIJ DUO PAUWELS SAUZEN-BINGOAL

Dat lukte niet helemaal, want Pidcock had nog een sterke slotronde in huis en rolde de twee renners voor hem nog op. De Brit begon op kop aan de laatste rechte lijn en gaf het niet meer af. Iserbyt werd tweede, Vanthourenhout derde.