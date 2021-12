Pim Ronhaar en Zoe Bäckstedt demonstreren eens te meer hun talent bij de jeugd in Namen

De veldritdag in Namen begon met de jeugdcategorieën. Het talent van Pim Ronhaar en Zoe Bäckstedt is daar nog eens fijntjes in de verf gezet. Beiden hebben bij de elite reeds af en toe hun kunnen getoond. Niet onlogisch dat ze tegen hun generatiegenoten dan echt kunnen uitpakken.

Pim Ronhaar is de wereldkampioen veldrijden bij de beloften en mocht dus zijn regenboogtrui tonen in de U23-cross in Namen. Hij kreeg concurrentie van Niels Vandeputte van Alpecin-Fenix. Ronhaar was echter een maatje te sterk en zette Vandeputte op bijna een halve minuut. Exact 28 seconden was het verschil tussen beiden aan de finish. Mees Hendrikx werd derde op 37 seconden van Ronhaar.

MEER DAN MINUUT VOORSPRONG VOOR BÄCKSTEDT

Bij de dames was dan de winnares bij de junioren al gekend: die luisterde naar de naam van Zoe Bäckstedt. Het 17-jarige toptalent heerste over haar leeftijdsgenoten. Ze reed het hele veld op meer dan een minuut. De Nederlandse Leonie Bentveld kon het meest de schade beperken: 1 minuut en 11 seconden na Bäckstedt kwam zij over de finish. De Italiaanse Valentina Corvi werd derde op 1'27" van de winnares.

De eerste wedstrijd van de dag was de wedstrijd voor de heren junioren. In deze categorie demonstreerde David Haverdings opnieuw zijn dominantie. Ook deze Nederlander had meer dan een minuut voorsprong. De strijd om plaatsen 2 en 3 was wel spannend. De Belg Kenay De Moyer haalde de tweede plaats binnen, Corentin Lequet uit Frankrijk maakte het podium compleet.