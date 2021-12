Opvallend: Spaanse renner van Bahrein-Victorious houdt het, ondanks nog contract voor een jaar, voor bekeken

U zal volgend seizoen niet meer naar Rafael Valls moeten zoeken in het peloton. De Spaanse renner van Bahrein-Victorious houdt het namelijk voor bekeken omdat hij niet meer de juiste mindset heeft door de vele valpartijen.

Rafael Valls zal volgend jaar niet langer in het peloton te zien zijn. De 34-jarige Spanjaard had volgens Sporza nog een contract voor een jaar bij Bahrein-Victorious, maar door de vele valpartijen in het verleden heeft Valls niet meer de juiste mindset.

Valls heeft een "Belgische" geschiedenis, want in het verleden reed hij onder meer nog voor Lotto Soudal. In 2015 won Valls nog het eindklassement van de Ronde van Oman en in 2017 eindigde hij op de achtste plaats in het eindklassement van Parijs-Nice. In 2010 werd de Spanjaard nog tweede in een etappe van de Tour de France.