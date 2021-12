Op weg naar duels tussen Wout en Mathieu? "Van hem verwacht ik ook wel wat"

De intrede van Mathieu van der Poel in de cross is nakend voor deze winter. En dus is het afwachten wat dat gaat geven.

Niels Albert kijkt al uit naar de grote duels: "Dit weekend komt hij erbij en kan het duel met Wout van Aert beginnen", klinkt het in Het Laatste Nieuws. Uitdagers "Uitdagers? Eli Iserbyt kan dat proberen. Ik verwacht ook nog wel wat van Tom Pidcock", aldus nog Albert in zijn column. "Je ziet hem groeien. Geef hem nog een beetje meer tijd, zou ik zeggen. Het was zijn eerste dubbele weekend, volgende keer zal hij nog wat sterker zijn."