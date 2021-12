Qhubeka-renners zoeken onderdak: oplossing voor Vinjebo, andere renner denkt aan stoppen

De laatste renners van Qhubeka zijn op zoek naar een nieuwe ploeg, maar voor sommigen loopt dat moeilijker dan gedacht.

Emil Vinjebo heeft alvast een oplossing gevonden. Hij keert terug naar het Deense Riwal, zo liet hij weten in een gesprek met Feltet. “Dit is zeker nog niet het einde”, zei de Deen. “Deze overstap is voor mij een nieuwe kans om te laten zien dat ik beter ben dan ik heb laten zien. Ik heb het gevoel dat ik meer in mijn mars heb en dat ik nog beter kan.”

Het einde van de ploeg was voor alle renners een klap, ook voor de 34-jarige Sergio Henao. “Als deze situatie zo blijft, denk ik dat dit het einde van mijn carrière als profrenner is. Misschien is het tijd om over te stappen naar een nieuwe fase in mijn leven”, zei Henao tegen Teleantioquia Noticias.

Carlos Barbero, Nic Dlamini, Domenico Pozzovivo, Dylan Sunderland, Robert Power en Andreas Stokbro zijn nog steeds op zoek naar een oplossing.