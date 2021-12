Zal van der Poel er meteen staan in zijn eerste crossen? Het zou zomaar kunnen, ondanks getemperde verwachtingen

Door een val moest Mathieu van der Poel zijn comeback in het veld een extra weekje uitstellen. En dus krijgen we pas tussen Kerstmis en Nieuwjaar het eerste echte duel met Wout van Aert.

Adrie van der Poel liet in HLN al weten dat hij wel verwacht dat zijn zoon er na de eerste crossen wel zal staan om van Aert bij te benen.

In die eerste crossen wordt het aanpassen voor Van der Poel, met 'dank' ook aan de startpositie vanop een verdere startrij.

En toch: vorig jaar stond hij er vrijwel meteen in het veld. En dit seizoen bewees van Aert bij zijn comeback in het veld dat hij veel beter was dan de rest.

Krijgen we dus meteen een duel tussen beide renners? Of zal de vogel al gaan vliegen zijn voor VDP bij de eerste groep raakt?

Verwachtingen

Vanaf volgende week gaan we het een aantal keren kunnen zien. De verwachtingen zijn in ieder geval enorm hoog.

Toch moet gezegd dat van der Poel ook anders piekt dan van Aert: hij gaat sowieso wél naar het WK veldrijden in de USA om er zijn titel te verlengen, terwijl van Aert nu al (half) met het voorjaar in gedachten zit.